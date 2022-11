Nouveau top et cette fois, on va parler des boss féminin dans lequel je me suis arracher les cheveux ! (Enfin certaine) Et ya du lourd !Honneur aux dames !10 )- Une guerrière viking venue de l'espace, et qui se bat avec un rouleau à pâtisserie... original. En plus de vous envoyer d'abord ses 3 sbires pirates, qui sont pas très difficile. Space Mama viendra ensuite vous défiez dans un (trop) long combat. Avec seulement 3 points de vie, c'est grave chaud du zboub, et vos points de vie disparaissent facilement si vous faites pas gaffe. En plus, ça met un temps fou à se terminer alors faut bien restez concentrer.Le combat est assez stylé avec son décors de "théâtre".9)- J'ai hésité avec Hornet mais j'ai plus galérer sur les Dames Mantes. Elles ont élues domicile dans les Cavernes Nocives, et elles sont bien planquées. Leur combat ressemble à un genre de danse assez stylée ou elles vous attaquent chacune à leur tour de plus en plus rapidement. C'est un boss assez hard la première fois qu'on le fait, même si elles restent relativement abordable comparer à certains... A noter qu'une fois vaincu, les soldats Mantes ne vous attaqueront plus.8 )- L'un des 4 cavaliers de Daien et l'une des plus redoutable. En plus d'avoir une classe assez folle, Petrine munis une redoutable lance enflammée qui fait beaucoup de dégât. Mes laguz chats s'en souviennent. Non seulement, le niveau sur le pont est pas simple mais le boss y compris. Petrine est redoutable, et elle m'a butée quelques troupes, j'ai dû recommencer pas mal de fois avec elle. Mais on récupère sa lance une fois qu'elle est vaincu.7)- Cette horreur toute droit sortie de The Grudge est assez difficile à combattre, surtout en cauchemar ou Akumu. Elle peut se téleporter et a une attaque qui peut vous tuer en 1 coup, notamment quand elle vous chope. Elle est assez rapide, les balles sont inefficace, le seul moyen de la tuer, c'est de lui faire goûter aux flammes. Allumettes, fourneau, yaura de quoi faire pour la faire rôtir. A noter qu'on est pas obligé de la tuer, et simplement fuir. Mais le faire remporte 10 000 gel verts, je crois. Brûle saloperie, comme le dit si bien Sebastian.6)- Un boss vraiment chaud, c'est vous mais version dark comme le nom l'indique. Elle est vif, fait mal et la touchée est assez délicat. Mais le combat est stylé, mais assez corsé !5)- Cette horreur mi femme mi araignée a élu domicile au fin fond du Hameau du Crépuscule. Ça a clairement été mon premier frein à mon tout premier run sur DS. Heureusement, l'arène est plutôt grande mais cette saleté passe son temps à gerber de la lave partout. Elle a une attaque qui vous OS si vous restez près d'elle. (L'explosion) et ses attaques avec l'épée sont assez difficile à esquiver, une petite erreur et ça peut être fatal pour vous !4)- Peut être l'un des combats les plus stylés et magnifique que j'ai pus voir dans un jeu vidéo. Mais aussi un des plus hard, en tout cas sans contre comme précisé. Car oui, avec le contre au flingue, on la défonce trop facilement, c'est un énorme talon d'Achille. Alors j'ai décidé de l'attaquer à la "loyal" et c'est pas la même béchamel !Ses attaques sont redoutable, notamment vers la fin ou il faudra être particulièrement vif pour pas se prendre son enchaînement mortel. Mais quel combat ! Quel kiffe de l'affronter, mais vous risques d'y laisser des plumes.3)- Boss fait assez récemment. Sigrùn est le meilleur boss du jeu également. Vous trouviez les valkyries du jeu de base difficile ? Attendez de vous mesurer à la reine ! Même si vous avez de l'entraînement sur les précédentes, vous allez galérer. Elle a le patern de toutes les autres, ce qui fait qu'il faut être rapide, et restez concentrer tout le long de ce combat qui tient en haleine. Un sacré combat mais aussi l'un des plus hard que j'ai pus faire ! Elle a peut être dû me tuer 10 fois environ.1)- Vous voulez jeter votre manette par terre ? Éclatez votre télé ? Affrontez ce boss alors ! Une pure horreur qui a même le mérite d'être plus hard que le boss final. Surtout qu'il faut sans arrêt sauter pour ne pas finir engloutie par le miel et en même temps faire gaffe à ses nombreux projectile. C'est pas le boss le plus hard du jeu mais on en est pas loin non plus...Et vous, quels boss féminin vous ont fait rager ? Je parie qu'il va y avoir des Malenia de Elden Ring. Car oui, même si j'ai pas encore fait le jeu, j'en ai beaucoup entendu parler X)