Trip hallucinogène aux accents fascistes mélangeant tout à la fois le japonais, l'allemand, l'anglais et le russe. Dès les premières minutes de jeu, Signalis nous prive de nos repères grâce à une mise en scène maîtrisée et singulière.

Premier titre du studio hambourgeois Rose-Engine, il recrache tout ce qu'il a appris des survival-horror traditionnels et le fait avec bon goût.

Interprétation possible du jeu de couple, basé sur une promesse de couple et fait par un couple, l'aventure repose essentiellement sur une suite de tableaux interconnectés et dans lesquels des tas de puzzle ou énigmes conditionnent votre progression. À tel point que les premières minutes ressemblent à un simple escape game en vue du dessus.

La musique, bien que trop discrète, est à quelques notes de la perfection. Jamais envahissante, parfois absente, mais toujours dans le sous-lignage du propos et du malaise ambiant. Un régal pour les fans.

Le parti pris graphique est une incontestable réussite. Je suis assez fan des jeux qui ne n'outrepassent pas leurs besoins pour s'exprimer. Et ici, on est face à une œuvre typée PS1 qui n'avait pas besoin de plus de technique pour trouver le ton et l'ambiance justes.

Durant cette année 2022, j'ai été souvent déçu des jeux indépendants que j'attendais. C'est donc avec une certaine appréhension que j'ai lancé Signalis après bientôt 4 ans d'attente, et très rapidement mes doutes ont été balayés.

Oui, Signalis tient bien toutes ses promesses. La petite équipe de 2 personnes que compose le studio Rose-Engine a créé une vraie lettre d'amour au genre, notamment à RE et Silent Hill, mais ils n'en ont pas oublié de créer leur propre univers.

Un des tours de force de Signalis est son level design, tracé avec merveille et plus labyrinthique que beaucoup de jeux du genre, jusqu'à atteindre des sommets dans le dernier tiers poussant certains joueurs dans leur retranchement, le tout avec des énigmes de plus en plus compliquée.

Attention à ne pas perdre la tête ! Signalis, c'est aussi son monde, sa direction artistique, ses emprunts à la peinture, à la littérature, à la philosophie : le jeu est rempli de symboles, éprouvant petit à petit la réalité du joueur et son but.

Un survival métaphysique sur la recherche de sa bien-aimée, mais reste à savoir : êtes-vous prêt à passer le seuil de l'inconnu ?

