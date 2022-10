Ember Lab seraient-ils en train de faire de teasing pour leur prochain projet ?En effet à la question " Quel jeu vous hype le plus ? " posé par le compte Tweeter de The Game Awards, le compte d'Ember Lab à répondu avec un cœur avec les fameux petits yeux qui disent " je sais quelque chose mais chut".On rappelle que l'année passée Kena Bridge of Spirits avait gagné 3 prix: celui du meilleur jeu indé, du meilleur premier jeu indé et de la meilleure direction artistique.La prochaine ceremonie des Game Awards qui récompenseront les jeux de l'année se tiendra le 8 Décembre, peut-être qu'on aura à ce moment là un teaser de leur nouveau projet.