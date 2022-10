Gameblog

Que dire ? Ce que nous avons dit en sortant de cette preview « si le titre est comme cela de bout en bout, on aura un excellent,». La nouvelle production de Glen Schofield est un survival-horror dans la droite lignée de Dead Space qui parvient à se détacher de son modèle malgré les innombrables références. Plus brutal, gore et viscéral, The Callisto Protocol nous a autant emballé que lorsque nous avons visionné le très bon story trailer.Un gameplay efficace, une ambiance merveilleusement angoissante et une diversité exemplaire à tous les niveaux... S’adressant aussi bien aux nostalgiques de la belle époque de Dead Space qu’aux aficionados en quête de quelques frissons dans l’espace, le nouveau bébé de Glen Schofield s’annonce particulièrement prometteur.et on a déjà hâte de retrouver son univers bourré d’hémoglobine et de tentacules mutantes. Seul point qui péche : malgré ses quelques mécaniques innovantes et bien pensées, le titre a du mal à se différencier pleinement de son père spirituel. Pour l'instant, il est donc encore trop tôt pour affirmer que The Callisto Protocol nous proposera bien une véritable nouvelle expérience.Vous l’aurez compris : nous avons été littéralement séduits par ce premier contact avec The Callisto Protocol. Le jeu ne fait pas que reprendre certains codes de Dead Space,. Les Biophages semblent partis pour être plus redoutables que les Nécromorphes, et imposent de jouer avec intelligence pour ne pas finir entre les mains du Gore Engine. Quant à la prison de Fer Noir, certains secteurs nous ont donné quelques sueurs froides. On fait confiance à Striking Distance Studios pour que dans la version définitive du jeu, elle soit aussi flippante – si ce n’est plus – que l’USG Ishimura. En attendant, on rappelle que la sortie de The Callisto Protocol est fixée au 2 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC, PS5, PS4 et Xbox One.Si nous n’en doutions déjà pas avant la Gamescom, nous sommes désormais plus que jamais confortés dans l’idée queEntre son ambiance immersive à souhait, son gameplay aussi jouissif que bien rôdé et son univers savoureusement terrifiant,. Rendez-vous en décembre !The Callisto Protocol peut être décrit en 4 mots : brutal, sanglant, exigeant et satisfaisant. Les deux heures de gameplay sont passées à une vitesse folle et on a hâte d'avoir le jeu en entier pour en apprendre davantage. Les fans de Dead Space pourront retourner aux sources en toute tranquillité avec ce titre qui a de nombreuses similitudes avec ses aînés, mais qui saura tout de même se démarquer pour apporter une expérience différentes aux fans du genre.Si l'intrigue autour de cette prison et de notre protagoniste se trouve pertinente, si les combats sont toujours aussi satisfaisants à mesure qu'on progresse dans le jeu et si celui-ci apporte une grande diversité en matière d'adversaires et d'environnements,Sur notre plutôt longue session de jeu, The Callisto Protocol ne nous a laissé aucun répit.. Incroyablement violent et trash, sans oublier d'être effrayant et distillant une tension à couper au couteau, nous avons été agréablement surpris par la variété de son gameplay, et son rythme efficace qui alterne exploration et action frénétique d'une bien belle manière. Au-delà d'un classicisme évident dans son game design, The Callisto Protocol devra prouver qu'il peut maintenir un tel niveau de maîtrise pendant 15h. Réponse le 2 décembre.Il nous manque encore quelques éléments pour dire que The Callisto Protocol fera mieux que Dead Space, mais. Plus effrayante que jamais, la prison Black Iron a su nous torturer malgré la finesse du travail de Striking Distance. Il faut dire que le confort de la technologie permet de servir l'immersion comme cela n'a jamais été possible auparavant.