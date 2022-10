I Am Fish - Steam Deck & Series X|S - Graphiques & FPS & Comparaison de puissance



Résolutions :



Steam Deck : 1080P

Série S : 1080P

Série X : 2160P



- J'ai finalement eu le temps de redimensionner les partitions et de démarrer en double depuis le NVMe interne sur Steam Deck, néanmoins les temps de chargement étaient plus longs que sur la Series X|S

- Steam Deck utilise un mélange de paramètres bas/moyens et se contente de FXAA pour obtenir une moyenne de 30 FPS.

- La série S a vraiment du mal à obtenir le rendu de ce titre graphiquement intensif. Heureusement qu'il a été grandement optimisé pour les consoles. SARCASM OFF



Le développeur de I am Fish et Surgeon Simulator 2 affirme également que de nombreux studios tentent d'obtenir de Microsoft qu'il abandonne l'exigence obligatoire de compatibilité des jeux avec la Xbox Series S. "Les studios ont traversé un cycle de développement où la Series S s'est avérée être un albatros autour du cou de la production", a déclaré Maclure. "Maintenant que les jeux sont fermement développés avec les nouvelles consoles en tête, les équipes ne veulent pas répéter le processus."





Visiblement, sans l'existence de la Series S, I AM FISH aurait tourné en 60 fps sur Xbox Series X.