Une nouvelle bande-annonce de Final Fantasy XVI est arrivée, jetant plus de lumière sur un monde qui, à certains égards, ressemble à une version encore plus fantastique d'Ivalice - le royaume popularisé par Final Fantasy Tactics et Final Fantasy XII.



Comme le révèle la nouvelle bande-annonce, la terre de Valisthea est manifestement en train de mourir alors que ses cristaux se fanent lentement. Une voix off annonce : "Les ténèbres s'étendent alors que le jour fait place au crépuscule, la flamme de la mère n'est plus qu'une lueur. Nous ne pouvons pas vivre sans la bénédiction des cristaux."



Les cristaux sont une partie célèbre de l'histoire de Final Fantasy qui remonte au jeu original. Bien qu'ils n'aient pas été présents dans tous les jeux Final Fantasy, ils sont généralement inclus comme un élément plus nostalgique de la série. Leur inclusion dans Final Fantasy XVI suggère que Square Enix a l'intention de se concentrer sur l'imagerie iconique de la franchise, malgré des différences comme le combat orienté vers l'action.



La bande-annonce présente ensuite les différents royaumes, chacun ayant son propre thème : Le Grand Duché de Rosaria, "un bastion de la tradition" ; le Saint Empire de Sanbreque, "où l'ambition est divine" ; la République de Dhalmekian, "où la fortune se déplace avec les sables du désert" ; le Royaume de Fer, "forgé dans la foi et la peur" ; et le Royaume de Waloed, "indomptable dans son isolement".



La bande-annonce laisse entrevoir une guerre majeure entre les différents royaumes qui se battent pour "revendiquer la lumière déclinante" des cristaux.



Clive et Joshua font tous deux des apparitions dans la bande-annonce, Joshua étant une fois de plus montré en train d'invoquer le Phénix, et Clive explorant quelque chose appelé "les terres mortes" avec plusieurs autres membres du groupe. Outre Ifrit, une mystérieuse tapisserie contenant une multitude d'invocations est aperçue à la fin du trailer, ce qui devrait donner aux fans avertis de Final Fantasy une idée de ce à quoi ils peuvent s'attendre.

IGN a vu le trailer et vient d'en faire un article: