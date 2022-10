Jeux Video

Selon un site pas (encore) bien connu mais pour l'heure, l'article n'a pas sauté chez Resetera qui a relayé l'info donc on croise les doigts.En gros si vous n'avez pas le courage de cliquer ci-dessous :- Portage de Half Life Alyx sur le PlayStation VR 2- Directement financé par Sony- Pas dispo au lancement du casque (mais au moins en 2023)Si confirmé, plus qu'un Astro Bot 2 et je suis refait