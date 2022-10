Comme dit dans le titre, j'ai reçu le RGB Dual (et le boitier qui va bien) de Recalbox, et pour les amateurs intégristes de retro gaming c'est vraiment un game changer !La version 8 de Recalbox le détecte automatiquement, aucune conf à faire, au premier boot l'image est en 240p@60Hz/15KHz RGB, toutes les vieilles machines tournent en résolution native, pixel perfect sur ma bonne vieille CRT

posted the 10/02/2022 at 06:34 PM by epicurien