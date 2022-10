There Is No Light est un Action-RPG se déroulant après une apocalypse. Les humains vivent sous terre et ont développé une nouvelle religion dirigée par "la main", ordre ecclésiastique légèrement louche, qui va s'en prendre à la femme enceinte du héros pour un sacrifice.

Après sa convalescence, il est temps pour notre héros de venger sa femme. Le jeu a beau être sombre, il est d'un pixel art très impressionnant, d'un univers intéressant, et d'un système de combat qui marche extrêmement bien, avec un contre lié à la rage : s'accumulant en tapant les ennemis, il permet de relâcher un coup dévastateur pour bloquer une attaque ennemie censée être imparable, et placé au bon moment, peut faire sortir de l'ennemi une boule de soin.

Et c'est là où le bât blesse me concernant : ce système de soin n'est pas au point, et on se retrouve souvent à se demander pourquoi l'orbe de soin n'est pas sortie (quasiment le seul moyen de se soigner du soft). La frustration gagne finalement du terrain, renforcée par certaines zones beaucoup trop longues à refaire en cas de mort.

There Is No Light est un bon jeu entaché par un système de soin qui ne récompense pas assez la prise de risque du joueur.