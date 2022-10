Vous aurez aussi la possibilité d'habiller votre personnage avec des vêtements trouvés au gré de votre aventure, débloquant de nouvelles actions (comme plonger) ou permettant d'avoir un certain style pour rentrer dans des endroits plus select.

Car oui, comme tous les moyens de locomotions, celui-ci n'est pas gratuit, et vous devrez rendre des services aux habitants d'une zone qui vous donneront par la suite un coup de tampon, un certain nombre vous permettant d'avancer de zone en zone.

Who likes this ?

posted the 10/01/2022 at 11:36 AM by obi69