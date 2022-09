Way of life

Alors que les yeux sont rivés sur le nouvel iPhone 14, de mon côté, c'est le Z Fold 4 qui m'intriguait le plus comme machine de production audiovisuelle ! Comme certains le savent, je teste actuellement le Samsung Galaxy Z Fold 4, et je dois avouer que c'est un téléphone qui se débrouille bien mieux que je ne l'aurais pensé en vidéo. S'il ne peut faire jeu égal avec le Samsung Galaxy S22 Ultra, il est très proche de la qualité de celui-ci, notamment sur l'Ultra Grand Angle et le Grand Angle. Évidemment, on n'a pas de téléphoto x10 ici, on reste sur du x3 qui, en réalité, suffit dans la plupart des cas, tout en permettant de conserver un téléphone très fin.Plus intéressant, le Smartphone permet d'avoir un retour vidéo avec les caméras arrière : idéal pour le vlogging, je me demande pourquoi les constructeurs ne font pas plus de téléphone avec tout simplement un écran au dos ! Personnellement, c'est vraiment LA fonction qui m'a plu.L'avantage d'avoir un téléphone qui fasse également tablette, c'est qu'une fois les parties du vlog terminées, on peut monter sa vidéo directement sur celle-ci, en mangeant un petit Poké Bawl aux frites au bord de la mer (bah quoi ?) tous les rushes étant directement sur le téléphone (d'ailleurs, si vous avez un logiciel de montage vidéo à me conseiller sur Android en mode tablette, ça serait sympa, car Capcut et Adobe Rush, ça va 5 minutes... Mais là, j'ai finalement terminé le montage sur mon PC avec DaVinci Resolve, plus fiable et surtout permettant de meilleurs habillages).Pour moi, la technologie du Galaxy Z Fold est mature depuis le Galaxy Z Fold 2, qui a apporté cet écran en façade beaucoup plus agréable à utiliser que la première itération du produit, où il faisait office de "dépannage". Ici, on a un écran 120 Hz en façade (et sur l'écran pliable également), un Super Amoled avec de très belles couleurs et super agréable à utiliser. Ça me rappelle un peu la Game Boy Micro pour ceux qui se souviennent, de voir mon interface Android s'adapter à cet écran !Il reste tout de même des points négatifs sur ce smartphone. À commencer par le prix : À partir de 1299 € chez @Orange Caraibe , cela reste un des smartphones les plus onéreux du marché, mais aussi un des plus aboutis et performant - et cela a un prix. Je trouve par ailleurs la charge (filaire) plutôt lente (25 watt avec un chargeur Samsung compatible vendu séparément, sinon on tombe à 15 watt), nécessitant pratiquement 3 heures pour être complètement rechargé - mais il faut dire que je viens d'un Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G proposant une charge ultra-rapide 120 Watt rechargeant le téléphone de 0 à 100% en moins de 15 minutes, donc forcément, on n'est plus du tout dans le même univers...2 points que j'aurais aimé voir améliorés sur un futur Galaxy Z Fold 5, mais si la formule évolue sans révolution, il y a bien une raison : c'est tout simplement que la technologie des téléphones pliable est bel et bien abouti !N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, quant à moi, je vais entrer en plein volet "Gaming" sur ce superbe smartphone ! J'ai même envie de dire... Sur la mini-tablette Android la plus rapide du marché ! J'aime bien le comparer à l'iPad Mini 6 dans ce domaine...