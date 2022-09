Hiroki Ishii, Akifumi Kaneko et Matsuzo Machida ont donné plus d'informations sur Penny Blood et Armed Fantasia via un Reddit AMA.- La durée de vie sera d'environ 30 à 40 heures.- Aucun plan pour une suite, le jeu devrait se suffire a lui meme.- L'ambiance sera un mix entre celle de Wild Arms 2 et Wild Arms 3.- Il y aura des véhicules, dont un cabriolet.- Le theme du jeu mis en avant est "la rencontre de nouveaux alliés et les liens que vous créez entre ces personnes".- Il aura aussi une durée de vie d'environ 30 à 40 heures.- Contrairement a Armed Fantasia, ils aimeraient faire une suite si le jeu se vend bien.- Il y aura un perso queer.- Tous les personnages du groupe auront leur propre affinité élémentaire et les éléments du jeu seront les mêmes que ceux de Shadow Hearts.- L'histoire sera plus destinée aux adultes que Shadow Hearts ou les développeurs furent bridés par l’éditeur sur certains aspects dont le gore et le grotesque, mais il y aura tout de meme un peu d'humour.Machida a également révélé la conception de Baby Cthulhu, la mascotte du jeu.Le mécanisme "Call of Baby Cthulhu" est l'un des objectifs ambitieux de Penny Blood, vous pourrez le nourrir du sang et de la chair des monstres, et son évolution affectera ou non l'obtention de la bonne fin.A l'heure ou j’écris ces lignes le duo de jeux a remporté 1 829 036 Euros et il ne reste plus que 4 jours de campagne.