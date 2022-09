PS5

Performance Mode: Dynamic 4K|60fps (common 1620p)

Quality Mode: Dynamic 4K|~60fps (common 1836p)

Ray-Tracing Mode: Dynamic 4K|30fps (common 1836p)

Ultra Performance Mode: 1080p|120fps



Xbox Series S

Performance Mode: Dynamic 1080p|60fps (common 1080p)

Quality Mode: Dynamic 1080p|60fps (common 1080p)



Xbox Series X

Performance Mode: Dynamic 4K|60fps (common 1836p)

Quality Mode: Dynamic 4K|~60fps (common 1836p)

Ray-Tracing Mode: Dynamic 4K|30fps (common 1836p)

Ultra Performance Mode: 1080p|120fps



- Le mode Ray-Tracing est appliqué pour les ombres et l'occlusion ambiante sur la Xbox Series X et la PS5. La Xbox Series S n'a pas de mode Ray-Tracing et pas de 120fps.

- Le mode qualité sur PS5/Series X augmente la résolution moyenne au prix d'un framerate plus erratique.

- La stabilité du framerate de la Xbox Series est supérieure à celle de la PS5 dans les modes Qualité et Ultra Performance.

- Le mode de qualité Xbox Series S augmente la distance de dessin et la qualité de l'occlusion ambiante.

- La Xbox Series S a une résolution inférieure sur certaines textures, les ombres et les effets de post-traitement de moindre qualité.

- Sur PS5, le tearing en mode ultra performance est vraiment gênant. Je ne recommande pas d'utiliser ce mode sans VRR sur cette console.

- À titre de recommandation personnelle, je choisirais le mode Performance sur les PS5/Series X et le mode Qualité sur les Series S.

Bonus :