Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Lundi prochain, le 19 Septembre, va sortir le jeu de l'année, à savoir le nouvel opus de la série cultissime Monkey Island, intitulé 'Return to Monkey Island', et réalisé par l'équipe originale avec Ron Gilbert aux commandes.Et donc pour fêter ça, retour sur le premier épisode 'The Secret of Monkey Island', avec les coulisses du développement, les inspirations, les différentes conversions micros ainsi que la version Sega-CD, la revue de presse et j'en passe.Retour en détail sur ce chef d'oeuvre du point 'n click !!!