Et même si j'avoue que le jeu est un peu court, il a ce petit truc relaxant et agréable à jouer qui, je l'avoue, en fait un bon titre dans le Game Pass. C'est quand même cool de pouvoir tester des petits jeux comme ça (et de soutenir les développeurs), ça donne un petit vent de fraîcheur ! J'aurais aimé plus de circuits en multi quand même