Bonjour, nouveau top après un petit moment d'absence mais bon pas spécialement envie de faire de top avant. Je ne suis pas très original pour celui là mais bon, ça peut arriver vous m'excuserez x)Voici donc mon top 10 des jeux que j'attends le plus pour 2022-2023, purement subjectif évidemment.10)- Pas plus emballé que ça par Gotham Knights, je pense passé mon tour pour celui là. Cependant, j'ai bien envie de jouer au prochain jeu de Rocksteady, ça m'a l'air bien fun mais j'attends quand même d'en voir plus !9)- Enfin, une arlésienne de moins ! Annoncé en 2014, le jeu aura eu un développement chaotique, rebooté mainte et mainte fois mais cette fois ça yest il arrive ! Ça révolutionnera que dalle et c'est pas son but ! Ça a l'air ultra fun, et en plus très joli, j'ai hâte de massacré du zombie par paquet de 10 !8 )- Jeu qui connaît aussi un développement tumultueux. Mais ce "Bioshock URSS" me donne franchement envie de par son univers, et surtout ses combats face à ces robots qui ont l'air franchement fun ! Allez, je mise un petit jeton sur lui, en espérant ne pas être déçu.7)- Jeu qui parlera sûrement à quelques un, il m'a tapé dans l'œil durant le l'Event Xbox. Il me rappel beaucoup Heart of Darkness, jeu cher à mon cœur. Je trouve la DA magnifique et le jeu à l'air ultra sympa à jouer.6)- Bon, on sait pas encore grand chose de cette suite mais nul doute que je l'attend énormément. Je n'ai pas encore fini le "premier" alors j'ai encore le temps mais oui j'attends grave ce jeu évidemment !5)- Un peu méfiant j'avoue peut être parce que j'en attend "trop" mais rien que de retrouver l'univers Harry Potter en jeux vidéo après de longues années d'absence suffit à me faire saliver !4)- J'adore la trilogie Dead Space (surtout les deux premier) forcément que j'attends ce jeu du même créateur que Dead Space justement. Bon ok, le côté ersatz de DS me fait un peu peur mais rien que de retrouver un SH dans l'espace me met l'eau à la bouche.3)- Remake de ce chef d'œuvre qu'est RE4, je pense que ça se passe de commentaire. Surtout qu'au vu des trailers, il m'a l'air un poil plus flippant que l'original.2)- Suite direct du très bon "reboot" de 2018, Gow Ragnarok je pense va tout écraser, surtout si on se bat contre des boss mémorable (chose qui manquait un peu au premier) hâte de casser la gueule à Thor ou encore Odin. On pourra vérifier ça à partir de novembre !1)- Ma plus grosse attente est bien la suite du chef d'œuvre de Team Cherry. Plein le cul d'attendre sa date de sortie mais bon, je leur fait confiance que le jeu va être incroyable, et surpassera peut être même le premier.- Lies of P- Starfield- Forspoken- FFXVI (curieux pour celui là je n'ai jamais fait de FF)- Stalker 2- Marvel Spider Man 2 (faut que je fasse le premier déjà)Voilà, j'espère que ce top assez classique vous aura malgré tout plu, si GTA 6 avait été annoncé, c'est clairement ce JEU que jattend le plus mais je respecte la règle x) J'attends aussi énormément Fable, le prochain Witcher, TES 6 etc mais c'est des jeux prévu pour 2025 minimum et encore donc bon... AC Codename RED pourrait également faire parti de ceux là.