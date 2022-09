Nintendo améliore, affine et augmente la portée de la formule Splatoon pour son dernier jeu Switch. John Linneman le compare aux autres Splatoon, salue les grandes améliorations apportées à la partie solo du jeu et se concentre sur les changements technologiques et les performances solides.

Résumé (que vous détestez, mais là on ne parle ni de la PS5, ni de la XSX, j'peux me lâcher) :- Dock : 1080p - Résolution dynamique jusqu'à 820p - 60 fps- Portable : 720p - Résolution dynamique jusqu'à 75% de la résolution originale - 60 fpsDF n'a pas vu d'apport particulier du FSR, car le jeu est souvent en résolution native...