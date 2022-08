Nous en sommes maintenant à quelques patchs de Marvel's Spider-Man PC - une bonne occasion de prendre les paramètres optimisés d'Alex et de les tester sur quatre catégories de matériel GPU : des cartes relativement anciennes avec des performances comparables à celles de la PS4, ainsi que le face-à-face plus moderne entre la GTX 1060 et la RX 580. Ensuite, c'est la bataille du grand public avec le RTX 3060 contre le RX 6600 dans l'arène du ray tracing 1440p, avant que le RTX 3080 et le RX 6800 XT ne s'affrontent dans le haut de gamme 4K. Comparaisons avec les consoles ? Nous l'avons aussi avec la 3060 contre la PS5 et... GTX 1060 vs PS4 Pro ?!

