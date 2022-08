(vidéo 4K chapitrée non coupée par pub) Hello ! En exclusivité pour PP World, je vous offre le premier épisode des coulisses techniques de Netflix France : tout savoir sur le menu d'accueil, que se passe-t-il quand vous lancez un programme, le nombre de serveurs, tout savoir sur les algorithmes Netflix et la compression, des infos sur le poids numérique des infrastructures... + BONUS à St Brévin ! J'ai eu la chance d'interviewer le responsable MONDE de la diffusion de programmes. Merciii ! PP

Chapitrage

00:00 L'intro trop stylée !

02:10 Interview Directeur "MONDE" !

02:50 Comment fonctionne le menu d'accueil ?

04:00 Que se passe-t-il quand on appuie sur "PLAY" ?

04:50 Combien de serveurs Netflix en France ?

05:00 220 MILLIONS de Streams !

06:50 Netflix parle à vos matériels

07:45 Les serveurs ? Où ? Quelle taille ?

08:20 Boites de Pizza !

09:25 QUI charge les serveurs ?

11:00 Traffic ? Salle de contrôle ?

12:00 La compression d'image !

13:00 Algorithme NANTAIS !

14:00 Qualité d'image

14:30 Codec de compression utilisé

15:20 15 Codecs différents !

16:50 Le poids de Netflix sur Internet !

19:20 Open Connect, c'est quoi ?

19:45 Le poids sur la pollution numérique ?

21:30 Consommation des serveurs

23:00 Thomas est le Boss ! (monde)

23:50 The Rooftop

25:40 BONUS, le serpent de mer de St Brévin !