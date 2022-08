The Mortuary Assistant est un "train de l'horreur", comme j'aime appeler ce genre de jeux (comme Layers of Fear) : des expériences où le jumpscare est le principal atout pour nous mettre le trouillomètre au maximum, mixé avec une phase d'enquête où il faudra trouver des preuves sur les corps ou dans le bâtiment, et les comparer à une base de données afin de trouver le démon.

Alors qu'elle passe son diplôme pour être thanatopracteur, et au moment de l'embaumement de l'un des cadavres, elle va être la cible d'un démon qui va essayer de prendre possession de son corps ; vous aurez alors une nuit pour faire votre travail sur 3 personnes et découvrir parmi les 3 laquelle contient le démon.

Vous incarnez Rebecca, une jeune fille cherchant à surpasser un certain traumatisme et essayant d'avancer dans sa vie.

posted the 08/28/2022 at 11:54 AM by obi69