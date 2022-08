Nous approchons de la fin du cycle de vie de la Nintendo Switch et son successeur est très attendu pour 2023 - mais le catalogue de jeux sur la console existante est impressionnant. Cependant, faire fonctionner des jeux de premier ordre sur une puce mobile plus ancienne est un défi - et la résolution est souvent la plus grande coupure. Quels sont donc les jeux les plus faibles en résolution sur la Switch ? Et le back-compat de la Switch 2/Super Switch pourrait-il améliorer le catalogue de jeux existant en termes de qualité d'image et de nombre de pixels ? Oliver Mackenzie nous en parle.

A Short Hike tourne en 426x240ARK tourne en 384x216Dusk tourne en 160x90