Ça va ? Je ne vous ai pas trop manqués ? J'ai passé 48 heures dans un festival de musique (j'avais jamais fait cela auparavant lol) en Martinique, et je dois dire que l'expérience fut, ma foi, très intéressante !Je vous en partage quelques images à travers ce vlog (ultra trop long, je sais pas faire ce genre de blog moi, j'suis plus voyage ^^), je me suis permis de partager car je sais que certains ici aiment voir des images de la Martinique, alors quand j'en ai l'occasion... Let's go quoi