On apprend via la chaine japonaise NHK qu'un incendie a eu lieu dans les locaux de Nintendo à Kyoto.Pas de blessés et la situation a été très vite maitrisée, juste quelques fournitures (bureaux, chaises) qui ont pris feu. Il y a une enquête en cours mais les premiers soupçons portent sur un appareil qui était en chargement.