C'est en tout cas la raison de beaucoup de report de jeux prévu pour novembre a savoir Hogwart Legacy et Forspoken selon l'article.God of War Ragnarok fait "peur" au autres jeux, il faut dire que c'est sûrement le jeu le plus attendu de l'année. Seul Call of semble vouloir affronter le Demi Dieu.