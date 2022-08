Hello ! Comme chacun le sait, je ne fais que 3 types d'articles :- Des comparatifs PS5 / XSX pour les amateurs de comptages de pixels,- Des articles sur les jeux mobiles et les Free To Play, alors même qu'on sait tous que c'est ce qui tuera les jeux vidéos. Surtout MultiVersus...- Des articles sur Fortnite, un incroyable Metavers dans lequel on peut incarner Chun-Li au concert d'Ariana Grande,- Des vidéos sur l'incroyable île de la MartiniqueIci, c'est bien entendu mon île que je veux encore vous faire découvrir, à travers ce que l'on appelle le Tour des Yoles 2022 !Ah, et, grande nouvelle : je vais bientôt atteindre les 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube personnelle ^^ ! Si l'envie vous viendrait d'avoir envie de me soutenir, abonnez-vous : le palier des 1000 abonnés est TRÈS important dans la vie d'un YouTuber, que ce soit en termes de visibilité, mise en avant du contenu ou tout simplement la monétisation (même minime, ça donne des perspectives de fou). Bon, je n'ai pas du tout l'habitude de demander ça, et ça viendra à un moment ou à un autre, mais là, j'suis excité comme une puce ^^ !Vous abonner à ma chaîne Youtube :Visionner la vidéo :ouN'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo (axes d'amélioration, des questions sur mon petit pays etc.).Excellent week-end à tous et sortez un peu ! Lâchez vos Xbox Series X et PS5, je sais que la 4K 60 fps c'est super beau sur écran OLED, mais la vraie vie est tellement belle...