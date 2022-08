Bonjour,

J'ai commencé hier et terminé As Dusk Falls. Je suis à la moitié de mon 2è run. Il est dans le game pass

C'est un jeu narratif dans la lignée des jeux Quantic Dream, dont le gameplay consiste essentiellement à faire des choix. Il y a des QTE mais ceux-ci peuvent être ralentis énormément pour ne pas stresser.

L'histoire met en scène 2 familles dans le cadre d'évènements de type polar / braquage. Je n'en dis pas trop pour vous laisser la surprise.

La particularité est que le jeu est très peu animé, c'est une suite d'images peintes à la main. C'est surprenant mais très beau et on s'y fait très vite.

Les personnages sont attachants, les événements prenants, et il y a énormément de choix et de voies possibles.

Du tout bon, je vous le conseille vivement.