Étonnant, étrange, maladroit, brillant, beaucoup de qualificatifs peuvent être accolés à Live A Live ainsi qu’à son remake. Creuset de concepts et clairement dans une optique d’aller au-delà de la production centrale de Square, il sacrifie un équilibre global de toutes ses sections et chapitres au profit d’une folie imaginative. Il est certain que chaque joueur n’accrochera pas à toutes les propositions affichées, ni à la progression par définition hachée du principe de 7 personnages à incarner sur des aventures de 3-4 heures en moyenne. Sans être donc exempt de reproches - loin s’en faut - et traînant tout de même avec lui quelques vilains tropes des années 90,Moins obscur que sa série cousine des SaGa sur son système de jeu et moins flou qu’un Legend of Mana passé lui aussi par la case remaster,. Cet acmé que n’arrivait jamais à atteindre Octopath Traveler avec son défilé de héros juxtaposés, le jeu de Tokita et Inoue y parvient autour d'une oeuvre aussi disparate que cohérente. Même 30 ans ou presque après sa sortie.