Plus j'en vois plus je trouve que le jeu a l'air vraiment très bon et a ce ptite coté Xenoblade.Decors ouverts qui ont l'air vraiment très grands, exploration poussée notamment grâce au module de vol qui nous permet d'aller un peu partout, combat a même la carte (certes comme le precedent), univers mi fantasy/mi-technologique ect...Évidement je ne doute pas que niveau histoire et durée de vie (sur ce point là c'est pas franchement grave, les jeux trop long j'en peux plus) ça ne sera pas la même, mais ce trailer donne franchement envie.