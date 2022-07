Le compte Twitter Xbox Officiel a demandé a ses followers quel était leur premier jeu, le dernier jeu auquel ils ont joué, leur jeu favoris, à quel jeu ils jouent le plus, leur prochain jeu et le premier jeu que vous montreriez à un homme des cavernes.Malgré les habituels retombées dans les coms, Phil Spencer a eu le courage de dire que son prochain jeu sera God of War Ragnarok (donc dans 3 mois et demi quand même).PongRoad 96Robotron: 2084right now....FH5 Hot WheelsGod of War RagnarokLumines: perfect mix of mechanics, music, style and replayability