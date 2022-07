- Toutes les versions fonctionnent en mode de rétrocompatibilité.

- Pour cette raison, les paramètres de la série S sont hérités de la Xbox One, ceux de la série X de la Xbox One X et ceux de la PS5 de la PS4 Pro.

- La PS5 limite sa résolution au maximum de ce que la PS4 Pro pouvait offrir, en restant à 1440p. C'est légèrement inférieur à ce que la série X offre à 2160p en natif.

- Les séries PS5 et X offrent 2 modes d'anticrénelage. Compte tenu du peu d'impact qu'il a sur les performances, je recommande d'utiliser TAA.

- La série X est la seule version avec occlusion ambiante.

- Les textures de la série S sont sensiblement inférieures, bien qu'elles ne soient perceptibles dans aucune des deux versions.

- Les temps de chargement de la PS5 sont plus lents en raison d'une moindre adaptabilité du SSD dans les jeux rétrocompatibles.

- Le 60fps est apprécié sur les 3 plateformes, mais une version dédiée à celles-ci aurait été idéale.

Résumé : Superior version : Xbox Series X.Series S/ 60fps22,2GbPS5/ 60fps47,33GbSeries X/ 60fps22,2GbVoilà, vous avez l'ensemble des informations nécessaires pour juger de la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir déguster le daron des Battle Royal.Bonus :Sondage sur les abonnements PS4/PS5 :Sondage sur les abonnements Xbox One/ Xbox Series :