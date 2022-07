Voici une (longue) présentation de fond en comble de MultiVersus, le jeu de combat de la Warner qui s'annonce, ma foi, pas trop mal !MultiVersus est un Free To Play avec une progression à l'ancienne, vous savez, l'époque où vous deviez jouer pour débloquer vos personnages...Par contre, niveau cosmétique, les prix s'envolent assez vite, mais... Souvenez-vous du prix d'une Super Smash Bros Ultimate avec toutes ses extensions et comprenez bien que ce business model reste plus accessible pour la Genération Z notamment, pour qui accéder à un jeu en laissant un billet de 80 € est une aberration (et qui préfèreront regarder ce jeu en live sur Twitch du coup... En plus c'est moins fatiguant que de jouer soit même).