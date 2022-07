Un parti-pris qui a bien fonctionné sur moi, le tout rempli de petites animations assez drôles de notre protagoniste ou d'une grenouille qui lui sert de guide dans le purgatoire.

Si au niveau gameplay, il reste très classique pour le genre, il fait les choses bien et on n'en demande pas plus. Reste quand même quelques spécificités, comme cette fameuse grenouille qui peut grossir pour nous aider à casser des murs, pousser des blocs ou sauter plus haut, le jeu nous demandant d'alterner entre l'héroïne et lui.

Tout n'est pas parfait : il y a beaucoup trop de murs secrets, au point où en avoir mis autant n'a plus rien de secret. Il y a aussi le vendeur de cartes bien trop caché - on finit presque par ne plus avoir envie de le chercher - et pour finir, un seul téléporteur par zone, c'est trop peu, surtout que les niveaux sont chargés en mobs et pièges.

Pas toujours amusant à reparcourir. 8Doors est donc un bon metroidvania avec des petits ratés, mais c'est avec attention que je vais suivre le développeur Rootless Studio.