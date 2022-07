Wreckfest est un jeu de style " destruction derby " exceptionnellement bon. Il est assez impressionnant sur les consoles de dernière génération, et il est remarquable de constater à quel point la nouvelle version Switch est proche de cette expérience. Dans cette vidéo, Oliver Mackenzie ne se contente pas de faire un examen technique approfondi de la version Switch, mais vérifie également l'expérience sur toutes les autres consoles : Xbox One S, PS4, PS4 Pro, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X - et bien sûr, PS5. Tout est là.

Techniquement, la version Nintendo Switch parait assez similaire aux autres versions.Le jeu tourne en 1600*900 en mode docké.La résolution est de 960*540p en portable.Le jeu reste plutôt joli en mode portable.Des effets de post-traitements sont absents, comme le motion blur (flou de mouvement).Le jeu tourne à 30 FPS.Les replays sont souvent à 20 FPS.