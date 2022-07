Bon je vous partage la 2e partie de la vidéo sur the 7th Guest, avec une énorme revue de presse (où ils n'hésitaient pas à monter jusqu'à 10 pages à l'époque en spoilant l'intégralité du jeu), ainsi qu'un test bien vintage de Micro Kid's par JM Blottière himselfSans oublier les 2 conversions improbables : la mythique version pour CDI Philips (qui reste la meilleure version jamais sortie)puis la version jamais sortie pour le Super Nintendo CD-Rom (qui n'est lui non plus jamais sorti).Bonne vidéo !!!