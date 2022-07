Jeu vendu pour quelques euros sur l'Eshop, Dungeons of Dreadrock n'a pas d'autres prétentions que de vous divertir pendant quelques heures, en vous racontant l'histoire d'une jeune fille qui descend le donjon de Dreadrock pour sauver son petit frère du démon menaçant la région depuis des générations

Que ce soit via des déplacements à prévoir pour attirer des ennemis dans des pièges, ou bien des énigmes un peu plus recherchées, ces puzzles ne sont jamais trop compliqués afin que vous avanciez régulièrement sans trop de frustrations tout du long des 100 étages qui vous attendent.

Dreadrock peut aussi compter sur une écriture légère et drôle qui fait mouche lors des dialogues (attention, jeu uniquement en anglais, mais un niveau basique suffit à tout comprendre), donnant un peu de vie aux personnages du soft. Si vous avez quelques euros et cinq petites heures, foncez sur Dungeons of Dreadrock, qui vous fera passer un très bon moment !