Bon, cela un moment que j'hésite a me prendre un série X en attendant que la PS5 soit plus facile a trouver, (voir que sony se sorte les doigts pour un version avec un HDD digne de se nom de série) car je comptais me prendre les 2 (et oui pas de guerre chez moi).



Mais j'ai quelques question sur la série X



déjà sur série X changer ou ajouté un HDD se fait plus facilement non? Et peut on jouer avec un jeu installer sur un HDD autre que le principale de la console.( la PS5 ne le fait pas, juste du coldstoring)



La console n'a qu'une position? pas de pose "couchée"?



J'ai vu un pack avec pad élite, chez Leclerc, est-ce rentable?



Le menu est il mieux que celui de la X one? (qui était un vrai labyrinthe..)



Merci pour les infos.