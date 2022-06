Bon alors pour ceux qui ne le sauraient pas, le Joueur du Grenier a sorti une vidéo sur Amstrad il n'y a pas très longtemps. Je vous la remets ici pour ceux qui ne l'ont pas vue :Alors c'est toujours aussi drôle, pas de soucis là-dessus.Le problème, c'est les innombrables erreurs qu'il enchaine, confondant les époques et les machines, et on voit très bien qu'il était tout simplement trop jeune et qu'il n'a pas du tout vécu cette période là.Du coup, je me suis lancé dans une vidéo retraçant l'historique de la machine, et il y a tellement à dire que je me suis arrêté pour cette première partie à la sortie de la machine en 1984. La suite viendra plus tard ...Bonne vidéo !!!