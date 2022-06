Malgré que l'annonce du remake de The Last of Us n'est pas suscité le meme enthousiasme chez tout le monde en particulier en ce qui concerne le prix, il faut croire que les 80 balles ne sont pas tant un frein que ça puisque nous apprenons que l’édition limitée Firefly exclusive au store Playstation Direct Americain a 100 balles est deja sold out.Cette derniere contient quelques bonus en dlc, ainsi qu'un steelbook et 4 petits comics. Comme quoi...