J'ai travaillé sur un nouveau Silent Hill qui est un Silent Hill 2023 parce que le film sortira l'année prochaine, 2023, et non un Silent Hill comme je l'avais imaginé en 2006. C'est un Silent Hill pour le public d'aujourd'hui tout en montrant le plus grand respect à la saga. Je suis conscient que Silent Hill est une très grande franchise de jeux vidéo et une œuvre d'art au sens noble du terme.

Ce qui m’intéresse, c’est d’arriver à un point d’équilibre entre le jeu vidéo et le cinéma. Je ne dis pas y être parvenu totalement avec le premier volet de Silent Hill, mais le film a été plutôt bien reçu par les fans. Or, ces derniers sont relativement exigeants. Je pense qu’ils ont compris que le film avait été fait par un joueur, mais surtout que j'essayais de trouver le point de convergence entre les langages cinématographique et vidéoludique. C’est comme ça que j’ai travaillé le script du nouveau Silent Hill, mais aussi celui de Fatal Frame, Project Zero pour nous autres européens. Ce serait le film suivant. D'ailleurs, le script est prêt [/g]. Sur les deux ans de Covid, il y a eu une année d’écriture pour Silent Hill et une autre pour Fatal Frame. Dans les deux cas, j’ai écrit sous la supervision des équipes de Konami et de Tecmo .

Berserk est un chef d'œuvre absolu. J’ai adoré la toute première série animée. La façon dont les personnages s’incarnent est tout bonnement phénoménale.

Berserk est adaptable en prises de vues réelles. C’est de la vraie chevalerie, dans ce qu’elle a de meilleur, mais aussi de plus sombre. Les rapports entre les personnages, notamment le triangle entre Guts, Casca et Griffith est tellement complexe et lourd, que le film serait directement interdit au moins de 16 ans. En tout cas j’en ferai l'adaptation “gratos”. Le scénario est sublime, et il y a des scènes mémorables, comme celle se passant de nuit où Guts et Casca se font attaquer par des mercenaires. Cette scène à l’écran serait à tomber par terre.

Le réalisateur Christophe Gans parle de ses projets.