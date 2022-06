A la fin de la semaine, on va pouvoir regarder le Xbox Showcase et Microsost fait un peu de teasing sur twitter.Alors attention, ce qui suis c'est purement de la spéculation, mais en regardant cette "video", on peut compter que le mot "" est prononcer 23 fois et qu'a la fin Phil dit "" soit une possibilité que 23 jeux soit présenté (bon, ça englobe les jeux 1st party, 3rd party, les indés... mais ça fait un beau nombre)Ensuite dans les personnes qui disent "", il y a entre autre Kojima (confirmation de la rumeur d'un titre exclu pour Xbox ?), Hajime Tabata (qui bosserait sur 2 gros j-rpg avec le soutient de partenaires majeurs), Harada (tekken 8 ?) et Dan Greenawalt (ForzaEnsuite on voit aussi deux titres : Killer Instinct et Doom. Spencer avait déjà évoquer son envie d'un retour de Killer Instinct après les bonnes critique de l'opus sorti sur Xbox One et un nouveau Doom pour profiter du regain d'interet de la licence depuis l'opus de 2016 même si le dernier opus (Doom Eternal) date de 2020.Bref, beaucoup de spéculation comme je l'ai précisé, mais des choses sont possible (Forza 8 y sera, c'est acté pour ma part afin de se confronter à GT7, idem pour Starfield, il sera là pour nous rassurer suite à l'annonce de son report)Je croise les doigts pour un nouveau Killer Instinct, j'ai bien saigné l'opus One et j'ai bien envie de me lancer sur un nouvel opus (Street 6 m'a pour le moment pas trop emballé, ça serait une bonne alternative).En tout cas curieux de voir ce que Microsoft va nous proposer, mais ça risque d'etre une bonne conférence