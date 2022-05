Dans l'étymologie biblique, "Vesper" désigne la 6ème mélopée, chantée le soir. Tel un chant du cygne, Vesper le jeu interprète l'ultime récital d'une civilisation intersidérale, composée de robots en tout genre et semblant étrangement singer une ancienne vie terrestre.

De ce monde, il ne reste plus grand chose : la faute une terrible guerre liée à la découverte de la Lumière pure, et son pendant, destructeur : la Corruption. Vous dirigez un petit robot, qui semble être le dernier survivant pour sauver ce monde.

Typiquement "cinematic plateformer", Vesper est dans la veine d'un Oddworld, entre sauts (très) millimétrés, ouvertures de sas et contrôles des ennemis pour contourner les obstacles. Équipé dans un second temps d'un gun gérant la lumière, Vesper peut rappeler The Swapper, le génie du level design et la gestion de la gravité en moins.

Vraiment beau, les chromatides entre couleurs chatoyantes et noirs très purs rappellent Outland ou les poteries grecques, l'esprit SF très 80's en plus. S'il y a quelques séquences franchement sympa, l'ensemble manque un chouilla de génie.

Reste une aventure intéressante, avec de la replay value et assez bien optimisée sur Switch. Pas mal.

Avis publié par mes soins pour Gameforever.fr.Pour lire l'avis sur le site source :