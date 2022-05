Seconde partie de la vidéo consacrée consacrée à Ultima premier du nom.Après être revenu sur les débuts de Richard Garriott dans la première vidéo, on s'intéresse ici à Akalabeth, puis à Ultima, qui à l'époque de sa sortie n'était pas encore numéroté.Et enfin, on termine par une petite partie dédiée à l'influence du jeu, notamment au Japon avec la naissance des JRPGs.Et comme vous allez le voir, certains ont été plus loin qu'une simple influence, allant jusqu'au plagiat, comme pour Dragon Slayer 2 : Xanadu.Pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, je la remets ici :

posted the 05/14/2022 at 07:40 AM by jedi