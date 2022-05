Et rassurez-vous, il ne s'agit pas d'une histoire de cancel culture ou je ne sais quoi. Quoi que, ça pose tout autant question.A confirmer car l'information n'est pas officielle, mais on apprend d'après le compositeur de Street Fighter V, Daniel Lindholm, que le personnage de Fei Long ne sera visiblement pas reconduit dans les futurs jeux Street Fighter.La raison ? Fei Long étant une parodie de Bruce Lee, la famille Lee a demandé à ce que les médias arrêtent de représenter Bruce Lee de "manière comique".Cela va sans dire des autres séries dont cette décision pourrait les affecter, quid de Marshall Law de Tekken notamment.

Un personnage que je sais que nous ne verrons pas du tout - il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet - j'ai mentionné plus tôt un personnage pour lequel j'aimerais réécrire la musique, ça serait Fei Long. J'ai d'autres sources - pas seulement Capcom, mais aussi des amis aux États-Unis, qui sont très proches de la famille Lee - et ils m'ont dit en gros que toute ressemblance avec M. Bruce Lee est maintenant omise pour des effets comiques, des trucs comiques. Il faut que ce soit honorable. C'est pourquoi nous ne reverrons pas Fei Long. Jamais.

posted the 05/10/2022 at 08:57 PM by masharu