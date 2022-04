Bon y'a une vidéo comparative habituelle Xbox Series vs PS5, mais même moi je m'en lasseCe qui m'intéresse par contre, c'est que le jeu utilise le FSR, et le résultat, c'est que même sur un écran 4K, la version Xbox Series S du jeu garde un niveau de détail assez impressionnant par rapport à la version Xbox Series X ! (Précision pour ceux qui aiment les chiffres, la résolution interne est du 1662p pour la version Xbox Series X/PS5, contre du 1108p pour la Xbox Series S, mais les techniques de reconstructions d'images utilisées ici forcent le respect).Ça me donne vraiment confiance en le FSR 2.0 (auquel je ne croyais pas car, contrairement au DLSS, c'est une solution logicielle ne reposant sur aucune puce matérielle, alors que NVIDIA possède lui l'IA).Pour finir, la vidéo de Digital Foundry (vous pouvez d'ailleurs faire un article comparatif dessus, seule la version PS5 possède, à l'heure actuelle, l'option Ray Tracing comme la version PC).

Who likes this ?

posted the 04/30/2022 at 02:53 AM by suzukube