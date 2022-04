Salut les casu

je suis un grand fan de wiisports, surtout le Resort qui était super technique (tir à l'arc et ping pong en particulier)

j'ai l'impression que le nouveau est plus proche de la jouabilité approximative du 1er sur Wii que du Resort avec le motion plus. Pouvez vous me donner votre avis si vous êtes dessus depuis ce matin? Genre le Bad et le Volley ça vaut le coup ou c'est bof? Le tennis à l'air idem au tout premier qui était uniquement sur du timing et pas sur de la technique (comme le ping pong)

merci!!