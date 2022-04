Soutenez les développeurs indés et allez découvrir le travail de Neko.Work !Ah ah ah j'aurais jamais cru voir un jour ce petit projet sur ma Xbox et sur ma Nintendo Switch, vraiment GG ! J'aime ce monde dématérialisé ou virtuellement n'importe qui peut proposer son petit jeu et nous proposer sa propre histoire, c'est une démarche que je respecte énormément (je suis incapable de construire meme un niveau pour Mario dans Mario Maker lol).Acheter le jeu sur Switch : https://www.nintendo.fr/Jeux/Jeux-a-telecharger-sur-Nintendo-Switch/Light-Fairytale-Episode-1-2196825.html