Alors visuellement ouais ça a de la gueule et le scenario partait sur de bonnes bases mais devient de plus en plus meh au fil du film.Niveau perso Robert fait le taf en Batman, de meme que Gordon et Alfred, mais le reste du casting est vraiment pas ouf. Catwoman est trop gentillette, Nigma surjoue en mode Joker et le Pinguin est a moitié absent. Sinon le Joker teasé me fait un peu peur et pas dans le bon sens du terme, on dirait plus une Hyene qu'autre chose mais sait-on jamais.The Batman manque de rythme (ils auraient bien pu couper 30 minutes sur les 3 heures), les rares scenes d'actions sont pas dingues et la course poursuite en bagnole est vraiment mauvaise.Catwoman cherche sa copine mais t'as l'impression qu'en vrai elle s'en tape, certaines revelations ou solution d’énigmes tombent trop du chapeau, la façon dont Nigma se fait chopper n'a aucun sens ect...Le plan c'est d'inonder Gotham parce le petit Nigma était triste que les vilains politiques corrompues ont volé l'argent qui aurait du servir a l'orphelinat quand il etait petit ? (si j'ai bien compris ?)Waaa super comme idée (non), sauf que tu sens a peine que la ville prend l'eau puisqu’à partir de ce moment là on se focus sur un seul endroit.Le film se fini sur une baston final mou du cul contre des sbires osef ou Batman apres avoir resisté a 150 balles se fait demonter par un pauvre fusil a pompe et est incapable de remonter une pauvre corniche.Je ne parlerais pas du plan de fin de la séparation de Batman et Catwoman qui est ininspiré et molle comme presque tout le reste du film avec un vieu gros plan sur la tronche de Batman en guise de plan final au lieu de montrer la ville inondée histoire d'avoir un truc plus grandiose.