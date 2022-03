Attention, vidéo dangereuse.Retour en pleine guerre froide, en 1984, pour la sortie du nouveau hit d'Access Software, après Beach Head : Raid over Moscow.Sauf que sortir un jeu (excellent au demeurant) à cette période avec ce titre allait déclencher des vagues de polémiques et autres incidents diplomatiques, que je n'aurais même pas soupçonné en y jouant à l'époque ... retour sur un jeu à la réputation sulfureuse.

posted the 03/26/2022 at 08:32 AM by jedi