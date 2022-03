Ghostwire Tokyo sort cette semaine sur PS5 et PC, allez-vous l'acheter ?1/ Oui Day one2/ Non merci3/ C'est un jeu Bethesda, ça baisse vite4/ Quand j'aurais la PS5.5/ Autre reponse

Like

Who likes this ?

posted the 03/20/2022 at 08:15 PM by guiguif