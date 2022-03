Retour sur le jeu mythique Stunt Car Racer dans cette nouvelle vidéo, avec cette fois-ci l'histoire de la suite avortée de ce titre mythique, qui était prévue au début des années 2000 sur PC, PS2 et Xbox.Le jeu, attendu par les milliers de fan du premier opus qui était sorti à la fin des années 80 sur les ordinateurs de l'époque, était toujours développé par Geoff Crammond, avec l'aide d'un autre studio de développement.Mais malheureusement, et vous vous en doutez, l'histoire se termine mal, et le jeu ne sortira jamais ...

Who likes this ?

posted the 03/12/2022 at 08:09 AM by jedi